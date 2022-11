SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com grande atuação de Di María e Messi, a Argentina venceu os Emirados Árabes Unidos nesta quarta-feira (16) por 5 a 0. A partida foi a última dos argentinos antes da Copa do Mundo e aproximou os comandados de Lionel Scaloni de um recorde entre seleções: o de maior invencibilidade.

Com mais um triunfo, a Argentina soma agora 36 jogos seguidos sem derrota -a última foi para o Brasil, nas semifinais da Copa América de 2019, no Mineirão. O recorde pertence à seleção italiana, que ficou 37 partidas sem perder entre 2018 e 2021.

De quebra, a Argentina já é dona da segunda melhor marca entre seleções, tendo superado os 35 jogos sem perder da seleção brasileira (entre 1993 e 1996) e da Espanha (entre 2007 e 2009).

A invencibilidade da seleção argentina conta com 25 vitórias e 11 empates em jogos válidos por Eliminatórias Sul-americanas, Copa América, amistosos e a Finalíssima.

A Argentina tem a chance de igualar a marca dos italianos na próxima terça-feira (22), quando estreia na Copa do Mundo. Os argentinos enfrentam a Arábia Saudita às 7h (de Brasília). O jogo é válido pelo Grupo C, que ainda conta com México e Polônia.