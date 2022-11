SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mesmo sofrendo uma lesão a 13 dias do início da Copa do Mundo, Sadio Mané, um dos grandes astros do torneio, foi convocado por Aliou Cissé, treinador da seleção de Senegal. No entanto, o atacante do Bayern de Munique não estará disponível para a estreia da equipe na competição, na próxima segunda-feira (21), às 13h (de Brasília), contra a Holanda.

Abdoulaye Sow, vice-presidente da Federação Senegalesa de Futebol, afirmou que a seleção não contará com o atacante de 30 anos nos primeiros jogos, mas disse confiar que a equipe possa vencer sem ele.

"Teremos que seguir adiante e sem lamentar muito. Teremos que jogar os primeiros jogos sem Sadio e vencer sem ele porque temos outros 25 jogadores. Ninguém queria isso, mas aconteceu conosco", declarou.

Senegal está no Grupo A da Copa do Mundo, que conta com Qatar e Equador, além da Holanda. O último jogo dos senegaleses na fase de grupos está marcado para o dia 29 de novembro (terça-feira), às 12h (de Brasília), contra o Equador.

Os senegaleses chegam à Copa do Mundo em alta, como campeões da Copa Africana de Nações. Além disso, Senegal teve um caminho duro nas Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo, eliminando a seleção egípcia na última fase.

LESÃO NO CAMPEONATO ALEMÃO

Sadio Mané sentiu dores em um jogo do Campeonato Alemão, contra o Werder Bremen. O jogador teve que sair de campo aos 20 minutos da partida, após levar a pior em uma dividida.