SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Alemanha venceu nesta quarta-feira (16) o Omã por 1 a 0 em seu último amistoso antes da Copa do Mundo de 2022, no Qatar. O gol da vitória foi marcado por Niclas Fullkrug, atacante de 29 anos do Werder Bremen, que fez a sua estreia pela seleção alemã.

A uma semana de sua estreia no torneio mundial, a seleção tetracampeã do mundo promoveu alguns testes no duelo e teve uma atuação bastante apagada contra a 75ª colocada no ranking da Fifa. O gol aos 34 minutos do segundo tempo serviu para mascarar uma performance um tanto quanto apática.

A seleção do Omã, jogando em casa, fez jogo bastante parelho e levou perigo ao gol defendido por Manuel Neuer. Os visitantes, embora tenham controlado as ações durante todo o jogo, encontravam dificuldades para furar a defesa adversária.

A principal novidade promovida pelo técnico Hansi Flick no time titular foi a presença do jovem atacante Youssoufa Moukoko, de apenas 17 anos. A promessa do Borussia Dortmund até carimbou a trave no final do primeiro tempo, mas não teve uma atuação de destaque. Fullkrug entrou em seu no segundo tempo e se consagrou com o gol da vitória.

A seleção alemã está no Grupo E da Copa do Mundo, junto de Costa Rica, Espanha e Japão. A primeira partida dos alemães no Qatar será contra os japoneses, na próxima quarta (23), Às 10h (de Brasília).

Com a superioridade dos adversários no papel, o Omã optou por explorar os contra-ataques rápidos e criou algumas oportunidades. As melhores chances vinham dos pés de Al Aghbari, camisa 8, que bagunçava a defesa alemã. No entanto, a seleção do país do Oriente Médio pesada na conclusão das jogadas e acabou não acertando o gol em nenhum de seus cinco chutes no primeiro tempo.

O comandante alemão promoveu logo quatro substituições após o fim do primeiro tempo para tentar melhorar a atuação da equipe. Gunter, Schlotterback, Kimmich e Fullkrug entraram juntos e a seleção alemã conseguiu ser superior no retorno do intervalo.

Aos sete minutos da segunda etapa, o atacante Fullkrug aproveitou um erro da saída de bola de Omã e ficou cara a cara com Al Mukhaini. No entanto, o goleiro fez bela defesa para evitar o placar ser inaugurado. Na sequência, ele brilhou mais uma vez ao defender, na linha e com a ponta do pé, um chute de Hofmann após a cobrança do escanteio.

Aos 26 da etapa complementar, o Omã teve a melhor chance do jogo. A equipe roubou a bola na defesa e saiu em um contra-ataque mortal. Saleh, que tinha acabado de entrar, recebeu sozinho um cruzamento na pequena área, com o gol livre, mas não conseguiu aproveitar o passe e desviou a bola para fora.

Menos de dez minutos depois, aos 34, a Alemanha conseguiu, enfim, abrir o marcador. Havertz se deu melhor diante da marcação e acionou Fullkrug na área. O atacante de 29 anos, estreante na seleção alemã, dominou e finalizou rasteiro para colocar a equipe em vantagem.