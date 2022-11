SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polônia venceu o Chile por 1 a 0 na tarde desta quarta-feira (16), na Pepsi Arena, em Varsóvia, capital polonesa, em partida válida como um amistoso internacional. Os donos da casa marcaram com Piatek no final do jogo e não contaram com seu principal jogador, Robert Lewandowski.

Esse foi o último compromisso dos comandados de Czeslaw Michniewicz antes de seguir para a Copa do Mundo do Qatar e marcou a despedida dos donos da casa de seus torcedores.

A Polônia estreia na Copa na próxima terça-feira (22) contra o México, às 13h (de Brasília). Os poloneses estão no Grupo C, que também conta com Argentina e Arábia Saudita.

Por outro lado, o Chile não conseguiu se classificar, ficando na sétima colocação das Eliminatórias Sul-Americanas.

Os primeiros minutos de partida foram com as duas equipes estudando o jogo do adversário. A Polônia não conseguiu levar perigo ao gol de Claudio Bravo em seus poucos contra-ataques e chutes de fora da área.

Já o Chile apostou em ficar mais com a posse de bola e uma marcação em que pressionava a defesa polonesa. Os sul-americanos arriscaram mais e poderiam ter saído do primeiro tempo com a vantagem no placar.

Os minutos iniciais da segunda etapa foram com a seleção chilena pressionando a defesa polonesa. Sem ter a Copa do Mundo como grande compromisso deste final de ano, os chilenos levaram a sério o amistoso, procurando a vitória a todo instante.

Depois de não levar perigo ao gol chileno durante quase toda a partida, os poloneses conseguiram abrir o placar e fazer sua torcida comemorar na Pepsi Arena.

Após uma lambança da defesa do Chile, a Polônia conseguiu um escanteio. Depois da cobrança, um jogador polonês cabeceou para o gol, Claudio Bravo defendeu, mas deu rebote e Piatek não desperdiçou a oportunidade.