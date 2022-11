SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois da goleada por 5 a 0 sobre os Emirados Árabes Unidos, no início da tarde desta quarta-feira(16), o técnico Lionel Scaloni indicou que a Argentina pode ter mudanças entre os 26 convocados para a Copa do Mundo do Qatar, que começa no próximo domingo (20).

Em entrevista coletiva após a partida, Scaloni revelou que há atletas longe das condições físicas ideais às vésperas do Mundial. No último amistoso antes da estreia na Copa, quatro jogadores ?Dybala, Cristian Romero, Alejandro Gómez e Nico González? ficaram fora da lista de relacionados. O treinador admitiu que preferiu não arriscar colocá-los em campo, além de não descartar trocas na lista.

"Os quatro não jogaram por precaução. Cuti [Romero] poderíamos ter arriscado, mas não. Alguns vêm tocados e não valia a pena arriscá-los", afirmou Scaloni.

"Temos alguns probleminhas, mas temos alguns dias para decidir este tema da lista. Sendo sincero, hoje não posso garantir 100%, mas teremos tempo. Por sorte ou azar, podemos mudar. Esperamos que não, mas há a possibilidade", explicou o treinador da Argentina.

Pouco depois, ao ser novamente questionado sobre a possibilidade de corte, Scaloni ironizou:

"Eu sou mágico? Disse que os quatro que não estiveram hoje foram por motivos de preocupação e que vão ficar bem. Temos tempo para mudar a lista, mas esperamos que não", completou o técnico.

Vale lembrar que, segundo o regulamento da Copa, as seleções têm até 24h antes da estreia para realizar trocas na lista de convocados. A Argentina estreia no Mundial na próxima terça (22), às 7h (de Brasília), quando enfrenta a Arábia Saudita. Scaloni, portanto, tem até a manhã de segunda (21) se quiser realizar mudanças.

*

A LISTA DE CONVOCADOS DIVULGADA PELA ARGENTINA:

Goleiros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Franco Armani (River Plate) e Gerónimo Rulli (Villarreal);

Defensores: Nahuel Molina (Atlético Madrid), Gonzalo Montiel (Sevilla), Cristian Romero (Tottenham), Germán Pezzella (Betis), Nicolás Otamendi (Benfica), Lisandro Martínez (Manchester United), Marcos Acuña (Sevilla), Nicolás Tagliafico (Lyon) e Juan Foyth (Villarreal);

Meio-campistas: Rodrigo De Paul (Atlético Madrid), Leandro Paredes (Juventus), Alexis Mac Allister (Brighton), Guido Rodríguez (Betis), Alejandro Gómez (Sevilla), Enzo Fernández (Benfica) e Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen);

Atacantes: Lionel Messi (PSG), Lautaro Martínez (Inter de Milão), Ángel Di María (Juventus), Julián Álvarez (Manchester City), Paulo Dybala (Roma), Nicolás González (Fiorentina), e Joaquín Correa (Inter de Milão).

