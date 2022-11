SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fora da segunda Copa do Mundo consecutiva e em processo de reconstrução visando voltar a disputar o Mundial em 2026, a Itália venceu a Albânia por 3 a 1, de virada, em amistoso internacional na tarde desta quarta-feira (16), no Air Albania Stadium.

A Azzurra levou um susto e viu os donos da casa abrirem o placar, com gol do zagueiro Ismajli, mas respondeu rápido e conseguiu dois gols em cinco minutos para ficar na frente. Di Lorenzo e Grifo (duas vezes) marcaram para os italianos.

No domingo (20), dia da abertura da Copa do Mundo ? que terá o duelo entre Qatar e Equador às 13h (de Brasília) ?, a Itália ainda faz mais um amistoso. Novamente às 16h45 (também de Brasília), a seleção comandada pelo técnico Roberto Mancini encara a Áustria, em Viena.

A Itália chegou a criar a primeira chance de perigo da partida, em finalizações de Raspadori e Zaniolo na mesma jogada, mas foi a Albânia quem inaugurou o placar. Aos 15 minutos do primeiro tempo, Ismajli aproveitou cobrança de falta na área e cabeceou sem chance para Meret.

Em busca de juntar os cacos após ficar fora de mais uma Copa, os italianos não sentiram o gol. Pelo contrário. Dez minutos depois de sair atrás do placar, já estavam com a vantagem. O primeiro gol foi marcado por Di Lorenzo, aos 20 minutos, após cruzamento de Grifo pela esquerda.

Grifo, aliás, que foi o autor do gol da virada, aos 25. Ele aproveitou boa jogada de Raspadori, que roubou a bola e o deixou livre, de cara para o gol, para colocar a Azzurra na frente.

Na reta final do primeiro tempo, o meia Tonali, da Itália, levou a pior em uma jogada aérea, popularmente chamada de "cama de gato", caiu de cabeça no chão e não teve condições de continuar em campo. Ele foi atendido ainda no gramado e teve de ser retirado imobilizado pela equipe médica. Ricci foi o escolhido de Mancini para substituí-lo.

Apesar de ter voltado para o segundo tempo com a vantagem, a Itália não teve controle do jogo em momento algum e chegou a ser pressionada pela Albânia durante grande parte da etapa final, com direito a duas bolas no travessão e boas defesas de Meret para salvar a Azzurra. Do lado italiano, Grifo também chutou uma no travessão e quase ampliou.

Se o momento era todo da Albânia, foi a Itália quem movimentou o placar no segundo tempo. Aos 18, Grifo fez mais um e deixou a Azzurra mais confortável na partida, apesar da pressão sofrida pelos donos da casa.

A partida não valia nada, mas os ânimos dos jogadores estavam exaltados, principalmente no segundo tempo. Verratti e Bare (que esteve na dividida em que Tonali levou a pior) se estranharam e receberam amarelos. Pouco tempo depois, Roshi também foi advertido por dura entrada.