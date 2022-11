SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O heptacampeão de Fórmula 1 Lewis Hamilton encomendou refeições do restaurante Camélia Òdòdó, comandado pela chef Bela Gil, durante todos os dias de sua estadia na cidade de São Paulo.

Ao todo, foram sete refeições. As quentinhas eram compostas por arroz, feijão, legumes e farofa ?Hamilton é vegano?, e sua retirada era feita pessoalmente por um empresário do piloto.

De acordo com relatos, os funcionários do Camélia Òdòdó ficaram em êxtase após saberem da identidade do cliente e passaram a aguardar pelos pedidos diários com grande entusiasmo.

As sacolas que embalavam as refeições eram acompanhadas por corações desenhados à mão pela chef Bela Gil.

Segundo colocado no GP de São Paulo de Fórmula 1 no domingo (13), Hamilton estreitou ainda mais o seu vínculo com o Brasil durante sua passagem pelo país. Na semana passada, o britânico recebeu o título de cidadão honorário brasileiro e foi tietado na Câmara dos Deputados.

"O brasileiro vê em mim alguém parecido, talvez com valores parecidos, que gosta de pensar em ser uma boa pessoa, de se importar com mais do que apenas correr", disse ele em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo.