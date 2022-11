SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Atual campeã olímpica do individual geral, Sunisa Lee anunciou por meio das suas redes sociais que vai voltar a se dedicar à ginástica artística "olímpica". Com isso, a norte-americana deve voltar a rivalizar com a brasileira Rebeca Andrade, que venceu com sobras o Campeonato Mundial em Liverpool, este mês.

Lee, de 19 anos, não participa de competições oficiais de ginástica artística ?aquelas sob o guarda-chuva da Federação Internacional de Ginástica (FIG)? desde os Jogos de Tóquio, quando ganhou ouro no individual geral e bronze nas barras assimétricas, além da prata por equipes.

Depois disso, ela passou a se dedicar ao sistema universitário dos Estados Unidos, competindo pela universidade de Auburn, a mesma onde estudou, entre outros, Cesar Cielo. Na ginástica, as regras da NCAA são muito discrepantes das aplicadas no sistema olímpico, dando maior valor à parte artística. O sistema de notas também é diferente (os '10' são comuns) e a intensidade de treinamento é incompatível com o exigido em nível olímpico ?existe um limite de carga horária imposto pela NCAA.

Em sua primeira temporada na NCAA, Lee foi vice-campeã nacional no individual geral e ouro nas assimétricas. Em anúncio feito pelo Instagram, ontem, disse que vai competir mais esta temporada, que vai de fevereiro a abril, e depois vai deixar de ser elegível para competir por Auburn, o que não significa que vá parar de estudar lá. Tudo para se dedicar a defender o ouro olímpico em Paris.

"Como um atleta que competiu no mais alto nível, no maior palco do mundo, tive a sorte de experimentar a sensação única na vida e a emoção indescritível de ter uma medalha de ouro pendurada em seu pescoço. Mas eu não quero que seja apenas uma vez na vida", disse ela.