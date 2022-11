SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Eder, que acertou a rescisão de contrato com o São Paulo na semana passada, usou suas redes sociais para se despedir do time tricolor.

"Conquistar um título no Morumbi é uma memória que eu nunca vou deixar para trás. A verdade é que queríamos mais, muito mais, mas o que levo dessa passagem são apenas as melhores recordações. Muito obrigado, São Paulo! Ter feito parte desse clube por duas temporadas e convivido com um dos melhores grupos da minha carreira foi uma grande honra", afirmou Eder, em sua publicação.

Nesta temporada, Eder se aproveitou do início de ano complicado de Luciano, que se lesionou, e emendou uma sequência de jogos como titular. Em especial no Campeonato Paulista. Mas depois que Luciano foi retomando sua melhor forma física, Eder voltou a ser apenas uma opção para Rogério Ceni.

"Foi muito legal, muitas lembranças que eu tenho de jogos importantes. A noite de Libertadores é diferente no Morumbi, com estádio lotado, fica marcado. Em um ano e meio tive a oportunidade de jogar três finais com o São Paulo. Mesmo não conseguindo ser o protagonista, sinto orgulho, me sinto honrado e agradeço a Deus por dar essa oportunidade. Será sempre uma honra ter feito gol no Morumbi, fiz gols em todas as competições. Uma marca pequena, mas que fica na história e sempre comigo", recordou o jogador.

Nesta temporada, ele atuou em 46 jogos e marcou seis gols, e foi escalado 20 vezes como titular. Apesar de se sentir frustrado por não ter conseguido contribuir mais, Eder diz que jogar no São Paulo foi a realização de um sonho.

"Eu saí muito novo do Brasil e sempre tive o sonho de voltar para defender um grande clube do meu país. Graças ao São Paulo esse objetivo virou realidade e eu pude jogar diante de uma torcida enorme e apaixonada. Não retribuí com aquilo que eu queria, mas sempre me trataram com carinho e respeito. Todos da Barra Funda, que trabalham atrás dos refletores, que trabalham com a gente no dia a dia, uma das coisas mais importantes que eu posso dizer que encontrei. No próximo ano, o São Paulo brigará novamente por títulos", opinou o atacante.

A passagem de Eder pelo São Paulo teve só um título, do Paulista do ano passado, e algumas frustrações, como as derrotas nas finais da Sul-Americana e do Paulista deste ano. Mas para Eder, a alegria supera as tristezas que ele passou no clube paulista.

"Conquistar um título no Morumbi é uma memória que eu nunca vou deixar para trás. A verdade é que queríamos mais, muito mais, mas o que levo dessa passagem são apenas as melhores recordações. Muito obrigado, São Paulo! Ter feito parte desse clube por duas temporadas e convivido com um dos melhores grupos da minha carreira foi uma grande honra", finalizou.

Apesar de ter acertado a rescisão com Eder, o São Paulo ainda vai pagar o jogador pelos próximos 24 meses. Este foi o acordo entre as partes para que o Tricolor possa saldar os débitos que tem com o atacante.

Além de Eder, já deixaram o São Paulo Miranda, Reinaldo, Andres Colorado e Marcos Guilherme.