SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Federação Francesa de Futebol prestou apoio ao meio-campista Eduardo Camavinga, vítima de ataques racistas nas redes sociais após participar do lance que resultou na lesão de Nkuku em um treinamento ?o meia-atacante acabou cortado da Copa do Mundo do Qatar.

"Após lesão de Nkuku, Eduardo Camavinga foi alvo de mensagens racistas nas redes sociais. A FFF condena veementemente esses ataques e apoia Eduardo. Estamos com você", escreveu o perfil oficial da seleção francesa no Twitter, nesta quarta-feira (16).

A França estreia na Copa na terça (22), às 16h (de Brasília), quando enfrenta a Austrália. Para o lugar do cortado Nkuku, Randal Kolo Muani, atacante do Eintracht Frankfurt, foi chamado.

Mais cedo, Nkuku também se pronunciou nas redes sociais e também saiu em defesa de Camavinga:

"Agora é trabalhar com um só objetivo: voltar ainda mais forte.Um pensamento para o meu colega Eduardo Camavinga, atacado injustamente. A Copa do Mundo deve ser um momento de comunhão, não de divisão. Obrigado a toda a equipe e aos meus colegas por seu apoio. Eu serei seu torcedor número um, sintam-se orgulhosos", postou.