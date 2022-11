SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Yuri Alberto, do Corinthians, deu detalhes de sua rotina fora de campo para manter a forma física ?entre os hábitos, está a alimentação regrada.

Em participação no podcast "Podpah" nesta quarta-feira (16), o jogador de 21 anos, que se revelou "vaidoso", disse que frango e peixe são itens essenciais no seu cardápio.

"Eu sou bem vaidoso, me cuido bastante. Eu dependo do meu físico. A minha alimentação já é tranquila, bastante frango, peixe... de vez em quando a gente faz uma coisa diferente", iniciou.

Na sequência, Yuri Alberto brincou ao revelar que sua mãe acaba "ajudando" neste processo ao deixar de fazer alguns de seus doces preferidos.

"Evito bastante [comer bobagem]. Eu faço bastante jejum porque sou evangélico. Fico sem comer doce, sem tomar refrigerante... Eu peço para minha mãe fazer doce e ela não faz, ela fazia um pudim gelado...", prosseguiu o atual camisa 9 do Corinthians na conversa.

ELOGIOS A VÍTOR PEREIRA E DESEJO DE "FICO"

Ainda no podcast, o jogador elogiou o agora ex-técnico Vítor Pereira, que deixou o Corinthians por questões familiares.

"Ele me ajudou muito. Você fica nove jogos sem marcar e começa a errar gol besta no treino, porque você perde a confiança. E aí ele me ajudou porque falava para manter a calma, não me barrou", disse ele.

A relação de Yuri, aliás, é boa também com o clube paulista. Ele manifestou o desejo de permanecer no clube ?o fim do empréstimo acontece no meio de 2023.

"Eu acho [que está mais fácil eu ficar], ainda mais pela minha vontade, eu quero muito. Eu creio muito que vai dar certo", finalizou.