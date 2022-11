SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Argentina está no Qatar para a Copa do Mundo.

Horas depois de golear os Emirados Árabes Unidos por 5 a 0 em amistoso realizado em Abu Dhabi, nesta quarta-feira (16), Messi e companhia desembarcaram em Doha e foram recebidos por vários torcedores.

De acordo com o "Olé", cerca de 500 torcedores fizeram festa para recepcionar os craques no país do Mundial. A delegação argentina chegou em um avião personalizado que estampa Di María, Messi e De Paul.

Messi, prestes a disputar provavelmente a última Copa da carreira, chegou sorridente. Não é para menos: a Argentina chega para o Mundial sem perder há 36 jogos ?desde 2019?, a um jogo do recorde mundial que pertence à Itália.

A Argentina estreia no Mundial na próxima terça (22), às 7h (de Brasília), quando enfrenta a Arábia Saudita.