SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O CIES Football Observatory, plataforma internacional especializada em dados esportivos, divulgou nos últimos dias o ranking das seleções mais valiosas que estarão na Copa do Mundo do Qatar. Foi levado em conta os jogadores convocados por cada país para fazer a soma.

A Inglaterra ficou com a primeira posição, com um custo de mercado de 1,49 bilhão de euros (R$ 8,29 bilhões, na cotação de hoje). Os ingleses ainda contam com o jogador mais valioso do ranking, Jude Bellingham, de 202 milhões de euros (R$ 1,117 bilhão).

Os 26 jogadores convocados por Tite estão logo na sequência, com a seleção brasileira valendo 1,45 bilhão de euros (R$ 8 bilhões). O Brasil também tem em seu elenco o segundo atleta que mais vale desta Copa, Vinicius Júnior, de 201 milhões de euros (R$ 1,112 bilhão).

O top cinco também conta com França (1,337 bilhão de euros ? R$ 7,39 bilhões ?), Espanha (1,201 bilhão de euros ? R$ 6,64 bilhões ?) e Portugal (1,154 bilhão de euros ? R$ 6,38 bilhões ?), respectivamente.

Já na parte de baixo do ranking, a Costa Rica é a seleção menos valiosa do Mundial do Qatar, com apenas 23 milhões de euros (R$ 127,2 milhões). A vice-lanterna ficou com os donos da casa, valendo 29 milhões de euros (R$ 160,4 milhões).

A Copa do Mundo tem início no próximo domingo (20), com o jogo de abertura entre Qatar e Equador, às 13h (de Brasília). A seleção brasileira disputa sua primeira partida no dia 24, contra a Sérvia, às 16h (de Brasília).

Confira o ranking completo:

Inglaterra - 1,499 bilhões de euros

Brasil - 1,455 bilhões de euros

França - 1,337 bilhões de euros

Espanha - 1,201 bilhões de euros

Portugal - 1,154 bilhões de euros

Alemanha - 1,020 bilhões de euros

Holanda - 756 milhões de euros

Argentina - 748 milhões de euros

Uruguai - 590 milhões de euros

Bélgica - 562 milhões de euros

Croácia - 478 milhões de euros

Sérvia - 404 milhões de euros

Dinamarca - 403 milhões de euros

Suíça - 366 milhões de euros

Estados Unidos - 365 milhões de euros

Senegal - 315 milhões de euros

Marrocos - 315 milhões de euros

Polônia - 313 milhões de euros

Gana - 207 milhões de euros

Japão - 205 milhões de euros

México - 195 milhões de euros

Canadá - 193 milhões de euros

País de Gales - 181 milhões de euros

Camarões - 177 milhões de euros

Equador - 163 milhões de euros

Coréia do Sul - 159 milhões de euros

Tunísia - 57 milhões de euros

Irã - 53 milhões de euros

Arábia Saudita - 49 milhões de euros

Austrália - 38 milhões de euros

Qatar - 29 milhões de euros

Costa Rica - 23 milhões de euros