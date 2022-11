TURIM, ITÁLIA (UOL/FOLHAPRESS) - O quarto treino da seleção brasileira, nesta quinta-feira (17), na cidade italiana de Turim, ainda não revelou o time titular para a estreia na Copa do Mundo, no próximo dia 24, mas deu pistas sobre a formação que Tite pode usar contra a Sérvia.

O técnico dividiu seus 23 jogadores de linha em dois grupos, um com 12 e outro com 11 atletas. Em campo, eram dez titulares de cada lado e o restante revezando. Os dois times jogaram num esquema tático que parte do 4-2-3-1, mas misturando reservas e titulares.

Apesar de não mostrar o time, o treinamento revelou alguns elementos da proposta de jogo:

- Neymar é meia central entre dois pontas muito abertos. Ele só fez essa função ao longo do treino tático;

- Lucas Paquetá atuou o tempo inteiro como segundo volante, e não como meia ofensivo ou ponta esquerda, o que mostra que Tite considera utilizá-lo mais recuado, disputando posição com Fred, Bruno Guimarães e Everton Ribeiro;

- Rodrygo treinou como meia central. Ele é, portanto, o reserva imediato de Neymar;

- As disputas nas pontas são entre Raphinha e Antony na direita, Vini Jr e Gabriel Martinelli na esquerda. Como centroavante, Pedro, Richarlison e Jesus estão no páreo.

No treino desta quinta-feira, Tite autorizou apenas 15 minutos de filmagens, de modo a esconder a parte tática do treinamento, principalmente a atividade de bolas paradas defensivas. A atividade não foi fechada, então os jornalistas e convidados puderam assistir e tirar impressões, mas sem gerar imagens.

A próxima atividade é na sexta (18), às 7h (de Brasília). É o último treino em Turim, porque sábado o grupo embarca para o Qatar.