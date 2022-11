LISBOA, PORTUGAL, E SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mesmo sem contar com Cristiano Ronaldo, Portugal não teve dificuldades e goleou a Nigéria por 4 a 0 nesta quinta-feira (17), no último amistoso antes da Copa do Mundo, realizado no estádio José Alvalade, em Lisboa. O camisa 7 foi cortado do último compromisso antes da viagem ao Qatar por causa de uma gastroenterite.

Em meio à ausência do craque, quem se destacou em campo foi Bruno Fernandes, autor dos dois primeiros gols da partida, ambos na etapa inicial. No segundo tempo, Gonçalo Ramos e João Mário fecharam o placar.

Agora, o foco de Portugal é na Copa. A seleção comandada pelo técnico Fernando Santos estreia no Mundial na próxima quinta-feira (24), às 13h (de Brasília), quando enfrenta a Gana, que venceu a Suíça por 2 a 0 em amistoso na manhã desta quinta-feira.

INÍCIO ANIMADOR E DOMÍNIO PORTUGUÊS

Demorou menos de dez minutos de jogo para o placar ser inaugurado. Aos oito do primeiro tempo, João Felix recebeu no meio-campo e deu bonito lançamento para Dalot. O lateral-direito esbanjou tranquilidade para se livrar da marcação e servir Bruno Fernandes, que aproveitou o gol vazio para colocar Portugal na frente.

Mesmo com a vantagem, a seleção de Fernando Santos seguiu pressionando e criando oportunidades para ampliar. Além de Bruno Fernandes, os lusos contaram com boas participações ofensivas de Bernardo Silva e João Félix.

Já na reta final da etapa inicial, aos 33, Bernardo Silva recebeu na esquerda e tentou o cruzamento, mas a bola foi direto no braço de Osayi-Samuel. A arbitragem não titubeou e assinalou pênalti, convertido por Bruno Fernandes, o escolhido para bater com a ausência de Cristiano Ronaldo, o cobrador oficial. Daí em diante, os lusos ficaram mais tranquilos na partida e administraram a vantagem com pouquíssimos sustos.

Mesmo na casa do arquirrival Sporting ? ue pela primeira vez não tem nenhum atleta convocado para a seleção lusa-, quem fez a festa foi a torcida do Benfica, a maior de Portugal. A cada toque na bola dos encarnados António Silva, João Mário e Gonçalo Ramos, além de João Félix e Bernardo Silva, crias do Seixal e torcedores declarados da equipe, os "adeptos" se levantavam em aplausos. A grande atuação do atacante do Atlético de Madrid, inclusive, foi muito festejada em Lisboa.

Ainda houve tempo para o goleiro mostrar serviço para o técnico Fernando Santos. Titular de Portugal na Copa, Rui Patrício defendeu um pênalti cobrado por Emmanuel Dennis, aos 35 minutos da etapa final.

Poucos minutos depois do pênalti defendido por Rui Patrício, Portugal dobrou a vantagem no placar maior. Depois de boa troca de passes, Gonçalo Ramos recebeu de João Félix e fez o terceiro. Na sequência, João Mário aproveitou nova jogada coletiva para transformar o resultado em goleada.