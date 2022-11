MACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) - A seleção senegalesa informou na tarde desta quinta-feira (17) que o atacante Sadio Mané, do Bayern de Munique, está fora da Copa do Mundo. Ele não se recuperou da lesão que teve antes do torneio.

Segundo o médico da seleção, o jogador precisará passar por uma cirurgia na perna direita.

O atacante de 30 anos foi incluído na semana passada na lista de 26 convocados do Senegal para a Copa, que começa no domingo (20), apesar de ter sofrido uma lesão na fíbula jogando pelo Bayern.

A equipe já acreditava que ele não conseguiria fazer parte da estreia, na próxima segunda-feira (21), contra a Holanda, mas tinha esperanças de uma recuperação caso uma cirurgia não fosse necessária. O Senegal está no Grupo A, que conta também com Qatar e Equador.

"Infelizmente o exame de hoje mostrou que a evolução não foi favorável como nós imaginamos. E infelizmente Sadio Mané não poderá jogar essa Copa do Mundo", afirmou o médico da delegação, Manuel Alfonso.

Mané foi o grande responsável pela classificação de Senegal à Copa. Ele também foi decisivo na conquista do título da Copa das Nações Africanas, no início do ano.

A Argentina também anunciou um corte nesta quinta-feira. Por conta de uma lesão muscular, Nicolás González foi tirado da lista. Ángel Correa, do Atlético de Madrid, foi convocado em seu lugar, conforme comunicado da federação de futebol do país.

Outra seleção que também vem passando por problemas físicos é a França. Os atuais campeões mundiais já têm quatro baixas no torneio: o atacante Christopher Nkunku, o zagueiro Kimpembe e os meio-campistas Kanté e Pogba.