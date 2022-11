SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção polonesa embarcou para o Qatar nesta quinta-feira (17) para a disputa da Copa do Mundo. O avião que levou a seleção polonesa ao país-sede do Mundial foi escoltado por dois caças F-16 das forças armadas até a fronteira sul do país, a caminho do Qatar.

A Polônia está no Grupo C da Copa do Mundo e estreia na competição na próxima terça-feira (22), às 13h (de Brasília), quando enfrenta o México. Argentina e Arábia Saudita completam a chave.

No último amistoso antes da Copa, a Polônia enfrentou o Chile e, mesmo sem contar com o grande astro do time -o atacante Lewandowski, do Barcelona-, venceu por 1 a 0.

O único gol da partida, realizada nesta quarta-feira (16) em Varsóvia, capital polonesa, foi marcado pelo atacante Piatek, do Salernitana.

MÍSSIL GERA ALERTA

A última semana foi de tensão na Polônia. Na última terça-feira (15), um míssil caiu em uma região fronteiriça e matou duas pessoas. O presidente da Polônia, Andrzej Duda, no entanto, descartou a hipótese de um ataque à Polônia e chamou o episódio de um "infeliz acidente".

Segundo a Associated Press, avaliações preliminares do governo dos Estados Unidos sugerem que o míssil de fabricação russa que matou duas pessoas na Polônia tenha sido disparado pela Ucrânia na tentativa de contra-atacar a Rússia.