RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Astro da seleção de Portugal e do Manchester United, da Inglaterra, Cristiano Ronaldo revelou ter recusado uma proposta de 350 milhões de euros, cerca de R$ 2 bilhões, em dois anos, de um clube da Arábia Saudita. O camisa 7 apontou ainda querer encerrar a carreira aos 40 anos.

Ronaldo indicou que não aceitou a oferta para deixar os Red Devils por se sentir "feliz no Manchester". À época, a 'TVI' noticiou que o clube, que não foi revelado, estaria disposto teria oferecido 30 milhões de euros, R$ 160 milhões na ocasião, ao United, além de planejar desembolsar 20 milhões de euros, R$ 108 milhões, em comissões.

Os vencimentos oferecidos ao atacante representariam o maior salário do mundo, passando Mbappé, do PSG, da França, com 50 milhões de euros por ano.

"Sim, é verdade... Recusei. Vamos ver: quem é o jogador mais caro de sempre da Premier League? Eu, mesmo com 37 anos... Tive muitas ofertas de outros clubes mas não aceitei porque não quis. É mentira terem dito que ninguém me queria, mas eu estava feliz no Manchester United. Tinha alguns clubes que me queriam, mas eu não fui porque me sentia confortável aqui. É difícil recusar uma proposta dessas, mas ainda acredito que posso marcar muitos gols e ajudar o Manchester United e a seleção. Claro que vai sempre haver críticas, mas quero ver se outros jogadores vão manter a longevidade como eu mantive. Tenho a certeza de que vou fazer um grande Mundial, estou preparado física e mentalmente", disse, em entrevista à TalkTV.

Cristiano Ronaldo projetou ter mais três anos de carreira pela frente, mas lembra que, no futebol, tudo pode acontecer. "Máximo três anos, quero acabar com 40. Uma boa idade, mas, às vezes, se planeja uma coisa e a vida é dinâmica, não pode controlar o que vai acontecer".

Questionado se haveria a possibilidade de atuar ao lado do argentino Messi, no PSG, foi sucinto: "Tudo é possível, não sei".

Sobre uma possível saída do United, CR7 admite que a motivação no clube não é a mesma e que, talvez, assumir novos desafios seja melhor para todos os envolvidos.

"Acham que desaprendi a marcar gols? Se calhar só não estou tão motivado como antes. A motivação não é a mesma de há alguns meses. Novo desafio? Não posso responder agora, mas talvez seja melhor para o Manchester United e também para mim começar uma nova etapa, mas, se voltar, serei o mesmo Cristiano. Espero que, se isso acontecer, me deixem brilhar".

O jogador disse também que não se arrepende de ter retornar ao clube inglês ?pelo qual havia atuado entre 2003 e 2009?, mas ressalta que a decisão foi tomada de forma "mais emocional do que racional".

"Não tomo as minhas decisões de forma emocional, mas esta, talvez, tenha sido tomada assim. Não me arrependo, foi feita de forma consciente, mas foi mais emocional do que racional... Não quero ser mais esperto do que os outros, quando cheguei ao Manchester United estive sempre disponível para ajudar a equipe a competir com as melhores equipes", salientou.