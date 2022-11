SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cristiano Ronaldo listou quais seleções, em sua visão, são as favoritas à conquista da Copa do Mundo que começa daqui a dois dias, no Qatar. Em entrevista ao jornalista Piers Morgan, da Sky Sports, o português colocou o Brasil no seleto grupo dos fortes candidatos ao título.

"Provavelmente a França... Vou colocar Espanha, Argentina, Alemanha e o Brasil, é claro", disse Cristiano Ronaldo, que foi questionado pelo jornalista sobre as chances da Inglaterra. "A Inglaterra também tem chance, é claro, mas atrás de Portugal na minha opinião", completou.

Apesar de dizer na mesma entrevista que se aposentará caso Portugal conquiste a Copa do Mundo do Qatar, Cristiano Ronaldo não acredita que o país esteja entre os favoritos. O jogador destacou a dificuldade de conseguir alcançar o título.

"Eu já sonhei com isso uma vez [ganhar a Copa do Mundo]. É extremamente difícil, mas tudo é possível. É claro que vamos competir, mas não somos os favoritos. Nunca somos os favoritos", afirmou o atacante.

Cristiano Ronaldo vai para a sua quinta edição de Copa do Mundo. Como melhor desempenho com a seleção em um Mundial, o atacante tem o quarto lugar, que foi alcançado na edição de 2006, na Alemanha. Em 2010 e em 2018, Portugal foi eliminado nas oitavas de final. Já em 2014, o país sequer passou da fase de grupos.