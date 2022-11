BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Após a negativa de Juan Pablo Vojvoda, que optou por renovar o contrato com o Fortaleza, o Atlético-MG tem negociação avançada com outro treinador argentino para substituir Cuca na temporada 2023. Trata-se de Eduardo Coudet, que está sem clube desde o começo do mês, que foi foi demitido pelo Celta de Vigo, da Espanha.

Além do técnico que passou pelo Internacional em 2020, o Galo também conversa com Sebastián Beccacece, outro treinador nascido na Argentina, como apurou o UOL Esporte.

Coudet está entre os candidatos da diretoria atleticana desde que uma primeira lista de opções foi feita. Apesar de ser o nome da vez dentro da Cidade do Galo, não é uma negociação simples. Demitido pelo Celta há pouco mais de duas semanas, Eduardo Coudet tinha como preferência seguir no mercado Europeu ao invés da América do Sul. Outros empecilhos são o salário do treinador e o desejo de levar junto alguns profissionais para a comissão técnica.

Por outro lado, Coudet é um treinador que já trabalhou no Brasil, sabe muito bem com funciona o calendário do futebol nacional. Além disso, o técnico trabalhou com alguns profissionais que estão no Atlético, casos de Rodrigo Caetano, diretor de futebol, e Cristiano Nunes, o preparador físico

Já Sebastián Beccacece foi um nome que surgiu nas últimas horas e agradou parte da diretoria alvinegra. Ex-auxiliar técnico de Sampaoli, Beccacece também está livre, já que deixou o Denfesa y Justicia em setembro passado, por opção própria. Especulado em clubes como Newell's Old Boys e Estudiantes, o argentino optou por seguir um período sabático.

Entre os pontos que pesam a favor de Beccacece estão um salário inferior ao de Coudet e o fato de chegar ao clube empecilhos para a manutenção da comissão técnica fixa do clube. No entanto, pesa contra Beccacece o fato de numa ter trabalhado no Brasil, além de ter números melhores pelo Defensa y Justicia do que teve nas passagens por Racing e Independiente.

Para não passar pela mesma situação de 2022, quando confirmou a contratação de Turco Mohamed somente quatro dias antes do início da temporada, o Atlético tem pressa para escolher seu novo treinador. O desejo da direção do Galo é que o novo treinador seja definido ainda neste final de semana, para não atrapalhar o planejamento do clube para 2023.

A pré-temporada atleticana começa em 14 de dezembro e terá uma paralisação de 12 dias, entre 23 de dezembro e 2 de janeiro, por causa das festas de fim ano. A primeira partida do Galo em 2023 está prevista para acontecer em 21 de janeiro, pelo Campeonato Mineiro, ainda sem adversário definido.