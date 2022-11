BARCELONA, ESPANHA (UOL/FOLHAPRESS) - No domingo, 6 de novembro, véspera da convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo, Daniel Alves estava na praia. O lateral-direito não estava relaxando com a família, jogando futevôlei ou tomando uma caipirinha. Ao lado do fisioterapeuta Rommel Nunes, o veterano de 39 anos fazia um treinamento de força e mobilidade.

Imagens cedidas com exclusividade à reportagem mostram Dani Alves treinando no fim de tarde em Gavà, a 20 km de Barcelona. Era o penúltimo dia de uma rotina que ele definiu em entrevista ao UOL Esporte como "treinar como um animal", tendo por objetivo disputar no Qatar o terceiro Mundial da carreira. Além dos treinos particulares, a rotina incluiu atividades com o time B do Barcelona.

As imagens fazem parte da segunda temporada de uma série documental sobre o jogador, com lançamento programado para 2023. Os últimos treinos antes da convocação, a preparação com a seleção em Turim e a Copa do Mundo serão o fio condutor da narrativa, que tem como nome provisório "The Last Samba" ("O Último Samba", em português).

A primeira temporada da série, "Crazy Dream", tem 6 capítulos e está disponível na plataforma Fifa+ e mostra a saga do lateral direito em sua passagem pelo São Paulo, o retorno ao Barcelona no fim de 2021 e a aventura na Liga Mexicana. A série é uma produção Maracanã Media, a direção é de Ulisses Neto, com Thiago Slovinski e o próprio Dani Alves na produção executiva.

"O fato de ter o Dani como um dos produtores do projeto nos ajuda a ter vários acessos a lugares e a pessoas", afirma Ulisses Neto. "Nessas séries, a gente tem um conceito de "fly on the wall" (mosca na parede, em português) que nos coloca dentro das situações que ele viveu. É muito difícil ver isso em outras produções", explica Slovinski.

O acesso total a lugares em que as câmeras normalmente não chegam é o grande trunfo da primeira temporada. Nela, o espectador vê a conversa telefônica de Daniel com Xavi, técnico do Barcelona, em que ambos falam sobre a volta ao clube catalão; e há, também, o outro lado da moeda, como o diálogo em que o brasileiro percebe que não terá o contrato renovado.

ISOLAMENTO NA CONVOCAÇÃO

Para a segunda temporada, a ideia dos criadores da série é manter os acessos a lugares considerados inalcançáveis, mesmo no complicado ambiente de Copa do Mundo. Uma exceção na narrativa será será a tarde do dia 7 de novembro, no momento da convocação, por opção de Daniel Alves.

Ao contrário do que aconteceu com a maioria dos convocados, não há registro em vídeo das reações do veterano ao chamado por Tite -nem feito por ele mesmo, com o celular, nem pela equipe da série. Sem saber se estaria ou não na lista de 26 jogadores, o lateral-direito preferiu viver o momento sozinho, em casa.

Apesar do isolamento do protagonista no momento do anúncio, a convocação vai entrar no roteiro da segunda temporada de outras formas. Na expectativa dos dias anteriores, na festa horas depois e, também, com as críticas da imprensa ao nome do veterano de 39 anos na lista de Tite. "As críticas são uma parte muito importante da história", explica o diretor Ulisses Neto.