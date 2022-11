DOMINGO (20)

12h - Cerimônia de abertura

Globo, SporTV, Globoplay e youTube (CazéTV)

FIQUE DE OLHO

A Fifa não divulgou as atrações da cerimônia no estádio Al Bayt; o cantor Robbie Williams deve estar entre elas.

GRUPO A

13h - Qatar x Equador

Globo, SporTV, Globoplay e youTube (CazéTV)

FIQUE DE OLHO

Em uma chave com favoritismo da Holanda, as equipes tentam se colocar em posição de avançar às oitavas; o Equador tem atletas talentosos, como o meio-campista Moisés Caicedo, que atua no futebol inglês.

SEGUNDA-FEIRA (21)

GRUPO B

10h - Inglaterra x Irã

Globo, SporTV e Globoplay

FIQUE DE OLHO

Semifinalista da última Copa e finalista da última Eurocopa, a Inglaterra busca o que não consegue desde 1966: um título; há jogadores de qualidade e a esperança de uma campanha longeva.

GRUPO A

13h - Senegal x Holanda

Globo, SporTV, Globoplay e youTube (CazéTV)

FIQUE DE OLHO

A Holanda é apontada entre as favoritas e tem um caminho teoricamente favorável até as quartas de final.

GRUPO B

16h - Estados Unidos x País de Gales

Globo, SporTV e Globoplay

FIQUE DE OLHO

O confronto é chave para a pretensão de cada um dos times; sair atrás antes de enfrentar a Holanda não está nos planos de norte-americanos e galeses.