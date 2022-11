SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As duas marcas que mais patrocinam seleções na Copa do Mundo de 2022 estão em um duelo de multiversos. A Nike e a Adidas divulgaram comerciais antes do início do Mundial reunindo craques de diferentes gerações.

Primeiro foi a Nike. No comercial da marca estadunidense, cientistas debatem se o Ronaldinho de 2005-06, do Barcelona, seria melhor que Mbappé, campeão do Mundo em 2018, jogando na mesma época. Então, decidem "viajar no tempo" e colocar os dois frente a frente.

Com computação gráfica, o "Ronaldinho do passado" surge vestido com o lendário uniforme do Barça campeão da Liga dos Campeões, e enfrenta o francês em testes no laboratório. Até que um terceiro cientista questiona: "E o Ronaldo?", então o multiverso resgata o Fenômeno de 2002, com direito ao "Corte Cascão" e tudo. Um outro cientista diz que "o Ronaldo de 1998 era muito melhor", e as duas versões do camisa 9 interagem.

E por aí vai, com as aparições de outros craques, como dois "Cristianos Ronaldos", - o atual e o de 2006 - jogadoras do futebol feminino, como a americana Alex Morgan, e o "jogador de óculos", o holandês Edgar Davids. Tudo acaba após a chegada da versão atual de Ronaldo Fenômeno.

Já a Adidas divulgou hoje um comercial do "Messiverso". No vídeo, o atual Lionel Messi joga bola com os "Messis" das últimas quatro Copas do Mundo: 2006, 2010, 2014 e 2018.

A versão atual do argentino aparece para uma roda de "bobinho" com suas antigas versões. No fim, ele deixa o campo abraçado com o Messi de 2006.