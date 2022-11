SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As lesões provocaram alterações significativas nas convocações de alguns países para a Copa do Mundo do Qatar. Essas mexidas também impactaram em uma estatística do torneio. O Barcelona se tornou o clube com mais atletas convocados para o torneio, ultrapassando o Bayern de Munique.

No prazo final estabelecido pela Fifa para as 32 seleções enviarem suas listas, na última segunda-feira (14), o time alemão liderava o ranking, com 17 jogadores convocados. O Barcelona ocupava a segunda posição com 16 representantes no Mundial, mesmo número do Manchester City.

A contagem do clube catalão cresceu nesta sexta-feira (18). O lateral-esquerdo Jose Gayà foi cortado da seleção espanhola após sofrer lesão no tornozelo direito, e Luis Enrique elegeu Alejandro Balde como substituto. O jovem de 19 anos é cria das categorias de base do Barcelona e recebeu sua primeira convocação para a equipe principal.

O número de jogadores do Bayern que vai disputar a Copa do Mundo diminuiu nesta quinta-feira (17). Sadio Mané, atacante senegalês, não irá jogar o torneio por conta de lesão na perna direita.

Agora o Barcelona tem 17 jogadores em um Mundial, recorde histórico. O Bayern divide a segunda posição com o Manchester City.

CLUBES COM MAIS JOGADORES NA COPA DO MUNDO

1º: Barcelona - 17 jogadores

2º: Bayern de Munique - 16 jogadores

2º: Manchester City - 16 jogadores

4º: Manchester United - 14 jogadores

5º: Al-Saad - 13 jogadores

5º: Real Madrid - 13 jogadores

7º: Al-Hilal - 12 jogadores

7º: Chelsea - 12 jogadores

9º: Ajax - 11 jogadores

9º: Atlético de Madrid - 11 jogadores

9º: Borussia Dortmund - 11 jogadores

9º: PSG - 11 jogadores

9º: Tottenham - 11 jogadores