SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mesmo sem estar no Mundial do Qatar, o Egito venceu a Bélgica no Estádio Nacional do Kuwait, em amistoso de preparação para a Copa do Mundo de 2022, por 2 a 1.

O Egito abriu o placar com um belo gol do atacante Mostafa Mohamed. Salah participou do segundo com um passe para Trezeguet, que ampliou. Openda descontou para a Bélgica.

Agora, os belgas se concentram exclusivamente no Mundial. Serão três partidas na primeira fase, pelo Grupo F, contra Canadá (estreia), Marrocos e Croácia. Os egípcios, por outro lado, não conseguiram se classificar após perder a final das eliminatórias africanas para a seleção de Senegal, nos pênaltis.

A Bélgica controlou bastante as ações no começo do jogo, mas não foi capaz de superar o goleiro Al-Shenawy. Após sofrer o primeiro revés, a equipe comandada por Roberto Martínez perdeu ímpeto e sentiu a pressão do adversário. Apesar de frequentes avanços na segunda etapa, os atacantes tiveram poucas oportunidades reais de gol.

O Egito teve uma atuação consciente, sobretudo no aspecto defensivo. A estratégia era muito clara: se defender e buscar contra-ataques rápidos. Desta forma, a equipe do português Rui Vitória desenhou a surpreendente vitória sobre os belgas.

O trio de ataque do Egito, formado por Mohamed, Trezeguet e Salah, atuou muito bem durante a partida, com destaque individual ao craque do Liverpool.

As principais estrelas da seleção belga, Kevin De Bruyne e Eden Hazard, tiveram atuação apagada. O meio-campista do Manchester City, inclusive, foi substituído no intervalo, e responsável direto no primeiro gol sofrido pela equipe.

De Bruyne errou ao tentar dominar bola na entrada da área e foi driblado pelo atacante Mohamed, que prontamente finalizou de chapa no canto do goleiro Courtois.

Antes mesmo da segunda etapa completar um minuto no relógio, Trezeguet ampliou para os egípcios, com assistência de Mohamed Salah. O camisa 10 deu um belo lançamento de trás do meio de campo para o atacante sair livre na cara do goleiro.

Uma das surpresas da lista de convocação, o jovem Openda, de 22 anos, recebeu cruzamento de Carrasco quase na pequena área e completou para o fundo das redes.