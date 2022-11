SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - De acordo com a mídia internacional e estrelas do futebol como Lionel Messi, da Argentina, a seleção brasileira vai para a Copa do Mundo no Qatar como uma das favoritas ao título. Quem concorda com essa afirmação é o atacante Richarlison, camisa 9 da seleção, que elegeu as três seleções que chegam mais fortes na edição.

"Vou colocar o Brasil, porque o Brasil é o Brasil, a França, atual campeã, e vou colocar acho que talvez a Argentina, vem forte também", disse o jogador ao canal do YouTube da jornalista Isabela Pagliari.

Para chegar na fase de mata-mata e brigar pela taça, a seleção brasileira disputa vaga no Grupo G com Camarões, Suíça e Sérvia. A seleção francesa, por sua vez, enfrenta Austrália, Dinamarca e Tunísia pelo Grupo D. Já a argentina ocupa o Grupo C com Arábia Saudita, México e Polônia como adversários.

Richarlison, aos 25 anos de idade, participa pela primeira vez de uma Copa do Mundo. O atacante do Tottenham chega badalado para a competição após uma ótima participação nas Eliminatórias, onde foi vice-artilheiro com seis gols marcados, ficando apenas atrás de Neymar -que marcou oito vezes. Nos quatro jogos antes do Mundial, ele foi titular em três deles e marcou quatro gols nas vitórias sobre Coreia do Sul, Gana e Tunísia.

"Pombo" é um dos nomes que pode participar do ataque da Amarelinha na estreia da Copa, que está marcada para o dia 24 de novembro. Na ocasião, a seleção comandada por Tite enfrenta a Sérvia, às 16h (horário de Brasília).