SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Antes de disputar a Copa do Mundo de 2022, no Qatar, o volante Casemiro decidiu dar um presente para si e para a esposa. O jogador da seleção brasileira e do Manchester United teria desembolsado mais de R$ 2,7 milhões para comprar dois carros, de acordo com o jornal britânico 'The Sun'.

A publicação afirma que os veículos ? um Rolls-Royce Wraith Black Badge para ele e um Bentley Bentayga SUV para Anna Mariana ? chegaram na última quarta-feira (16) na mansão do brasileiro na Inglaterra. No entanto, o meio-campista ainda não estreou as novas máquinas já que está em Turim, na Itália, finalizando a preparação do Brasil para o Mundial.

Multicampeão com o Real Madrid, o volante de 30 anos decidiu dar um novo rumo na carreira e acertou com os Red Devils na última janela de transferências. Ele está indo para a sua segunda Copa do Mundo.

O Brasil embarca amanhã (19) para o país do Oriente Médio. A Copa começa no domingo (20), com a partida de abertura entre Qatar e Equador, mas o escrete canarinho só estreia na competição na próxima quinta-feira (24), diante da Sérvia.

Casemiro é titular incontestável da equipe comandada pelo técnico Tite e é um dos cotados para ser o capitão da seleção no torneio.