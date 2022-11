SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com a experiência de ter treinado grandes times do futebol brasileiro, Dorival Júnior teve a oportunidade de acompanhar de perto jogadores como Neymar, Ganso, entre outros craques. Agora no Flamengo, o treinador tem muitos astros no elenco, mas ele destaca Pedro como um dos melhores com quem já trabalhou na posição de centroavante.

"Dos que eu trabalhei, Ricardo Oliveira e Pedro foram os dois melhores", afirmou Dorival, ao UOL Esporte, após o Troféu Mesa Redonda.

Durante toda esta temporada, a possível convocação de Pedro para a Copa do Mundo foi especulada. Tite era perguntado a cada coletiva se o camisa 21 do Flamengo seria chamado para o Mundial. Para o treinador rubro-negro, Pedro tem características que podem ajudar o ataque do Brasil.

"Ele é inteligente, faz a parede, faz gols, sai da área. Faz tabela, tem 'um-dois'. Tem tudo, é completo. Agora, é uma decisão do Tite aproveitá-lo ou não, porque ele tem ótimos jogadores também ao lado", elogiou o comandante do Fla.

A afirmação de Dorival é comprovada pelo desempenho de Pedro em 2022. São 29 gols com a camisa do Flamengo, que ajudaram o clube carioca a conquistar a Libertadores e a Copa do Brasil neste ano.

Além dos gols, o artilheiro mostrou-se solidário. Embora seja o jogador mais procurado na hora de receber passes, o camisa 25 da Seleção Brasileira distribuiu dez assistências para seus companheiros do Rubro-negro neste ano.

Defendendo o Brasil, Pedro balançou a rede uma vez, no 5 a 1 sobre a Tunísia, que sacramentou sua ida ao Qatar. Dorival entende que o aproveitamento do jogador depende do desenho a ser adotado na seleção:

"Eu acho que o Tite observou bem o Pedro jogando. Ele tem consciência do que representa. Vai depender da forma que o Tite queira jogar para aproveitar o Pedro ou não".

A concorrência para ser titular, porém, é grande. Para o comando do ataque, Tite tem, além de Pedro, Richarlyson e Gabriel Jesus. Neymar já foi utilizado como falso 9 também. Questionado se Pedro tem de ser o centroavante, Dorival preferiu não opinar.

"Isso aí não dá para falar. Isso aí é com o Tite, é uma dor de cabeça é dele", desconversou Dorival.

O Brasil está no grupo G e estreia na Copa do Mundo no dia 24 deste mês, contra a Sérvia, às 16h. Na segunda rodada, enfrenta a Suíça, dia 28, às 13h. A seleção canarinho fecha sua participação na primeira fase contra Camarões, dia 2 de dezembro, às 16h.