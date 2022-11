SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Primeira adversária da seleção brasileira na Copa do Mundo, a Sérvia goleou o Bahrein nesta sexta (18) por 5 a 1 no último amistoso preparatório para o torneio. Atuando apenas por 45 minutos, o atacante Dusan Vlahovic foi decisivo para o triunfo, com duas assistências e um gol.

O jornal espanhol "AS" destacou a atuação do jogador da Juventus, ressaltando que havia dúvidas sobre a condição física dele até o amistoso. Para a publicação, a performance de Vlahovic foi suficiente para mostrar que ele está "pronto para o Brasil""Dusan Vlahovic era a grande dúvida da seleção sérvia antes da viagem ao Qatar, mas o atacante da Juventus está pronto.[...] O treinador Dragan Stojkovic e toda a Sérvia podem respirar tranquilos, mas não tanto Tite e a seleção brasileira - ou os outros rivais do grupo", analisou o jornal.

O "AS" avaliou, ainda, que a Sérvia é um adversário perigoso, classificando a seleção comandada por Stojkovic como um "lobo em pele de cordeiro", que deve dar trabalho à seleção brasileira.

"No segundo tempo, chegou Vlahovic. Foram 45 minutos dignos de serem gravados, demonstrando que Thiago Silva, Marquinhos, Militão e Alisson não poderão dormir tranquilos nas vésperas da estreia na Copa do Mundo", completou a publicação.

Brasil e Sérvia estreiam na Copa do Mundo na próxima quinta-feira (24), às 16h (de Brasília). O jogo é válido pelo Grupo G, que ainda conta com Suíça e Camarões.