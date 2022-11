SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante polonês Robert Lewandowski se irritou com a pergunta de um jornalista, nesta sexta-feira (18), durante entrevista coletiva, e tudo por conta de uma fala antiga sobre Lionel Messi, craque da Argentina e do Paris Saint-Germain.

O repórter perguntou se havia alguma rusga entre Lewandowski e Messi após uma fala do centroavante do Barcelona sobre a Bola de Ouro 2021, e se o polonês cumprimentaria o argentino em eventual confronto no decorrer da Copa do Mundo do Qatar. Lewandowski não gostou do questionamento e iniciou um bate-boca na coletiva.

"Se você puder mostrar que está tudo certo com Messi após o que disse na Bola de Ouro, e o Messi respondeu ou não? Tudo está certo com isso ou não?", perguntou o repórter.

"Por que não? Por que eu não o cumprimentaria? Entre Messi e eu está tudo certo. Não tenho nada contra ele, nunca tive. Por que você está fazendo uma pergunta como essa?", respondeu o atleta.

"Só porque você falou sobre o que Messi disse...", justificou o jornalista.

"O que eu disse?", perguntou o polonês.

"Você disse que o Messi falou que você precisava ganhar a Bola de Ouro, mas ele não votou em você", relembrou o repórter.

"Quando eu disse isso? Onde eu disse isso? Quando e onde?", insistiu Lewandowski.

"Ah, então você não falou sobre isso, ok...", soltou o jornalista.

"Não. Não me lembro de ter falado isso. Talvez você tenha visto no Instagram que alguém falou isso, mas não eu", encerrou o atacante.

FALOU OU NÃO FALOU?

Lewandowski pode até negar, mas realmente alfinetou Lionel Messi. Em fevereiro deste ano, o atacante afirmou ao Pilka Nozna, veículo polonês, que Messi "quebrou sua promessa" ao não votar no então atacante do Bayern de Munique na premiação da Bola de Ouro.

"Eu votei nele [Messi] porque aprecio o que ele fez este ano e antes. Messi disse que votaria em mim para a Bola de Ouro, seu ponto de vista mudou depois? Não sei. Não tenho queixas, ele tomou sua decisão e é isso. De qualquer forma, ganhei o prêmio, então foi mais fácil para mim aceitá-lo", disse Lewandowski.