SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O próximo domingo (20) é importante para o mundo do futebol: é a data da abertura da Copa do Mundo 2022, entre Qatar, país-sede, e Equador. O jogo acontece às 13h (de Brasília), três horas antes da largada para o GP de Abu Dhabi, o último da temporada de Fórmula 1.

Capital dos Emirados Árabes Unidos, Abu Dhabi foi o local escolhido para o Uruguai na preparação para o Mundial no Qatar. Os países do Oriente Médio têm certa proximidade e proporcionaram um encontro entre os jogadores sul-americanos e membros da Alpine, equipe de F1 dos pilotos Fernando Alonso e Esteban Ocon.

"Um prazer receber a seleção do Uruguai hoje, antes da Copa do Mundo", escreveu a Alpine.

Já a seleção uruguaia publicou algumas fotos nas redes sociais. Entre elas, Valverde, meia do Real Madrid, posa ao lado do experiente piloto espanhol Fernando Alonso.

O Uruguai está no Grupo H da Copa do Mundo, ao lado de Portugal, Gana e Coreia do Sul. A estreia dos sul-americanos está marcada para quinta-feira (24), às 10h, contra os coreanos.