SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lucas Paquetá apresentou a paródia de um funk aos seus companheiros de seleção brasileira e a música acabou fazendo sucesso no vestiário. Trata-se de 'Ai, Pedro', adaptação feita do hit 'Ai, preto' em alusão ao centroavante do Flamengo e que representará o Brasil na Copa do Mundo do Qatar. A versão foi feita pelo canal 'FutParódias' e não demorou para explodir .

A declaração do meio-campista do West Ham foi dada em conversa descontraída com a jornalista esportiva Renata Heilborn, para a 'RonaldoTV', no YouTube. "Estou com uma música nada a ver na cabeça, escutando sempre, mas a culpa é minha", começou contando Paquetá, quando questionado sobre qual faixa não sai de sua playlist.

"É a do Pedro, a paródia do Pedro. Cara, não consigo [parar de ouvir]. Às vezes eu fico cantando em casa. Até minha mulher já está aprendendo a cantar", acrescentou, antes de revelar: "E eu que comecei com isso na seleção. Ninguém conhecia a música e eu cheguei cantando. Daí hoje, nos jogos, a gente chega nos estádios ouvindo", completou.

Após retomar seu bom futebol no Fla sob o comando de Dorival Jr, Pedro foi convocado pelo técnico Tite para os dois últimos amistosos da seleção brasileira e foi um dos 26 nomes na lista final para o torneio mundial, junto de Paquetá.

O meia de 25 anos também contou que é ele quem leva as ideias para o vestiário da seleção e que prepara antes dos jogos as famosas danças das comemorações com os companheiros. Ele ainda disse que Bruno Guimarães é o "desengonçado" da turma, enquanto Vini, Neymar, Raphinha o acompanham no gingado.

Após passar a semana treinando em Turim, na Itália, a seleção brasileira embarca amanhã (19) para o país do Oriente Médio. A Copa do Mundo começa no domingo (20) com a partida entre Qatar e Equador, mas o Brasil só estreia na próxima quinta (24), diante da Sérvia, pelo grupo G.