SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na tarde desta sexta-feira (18), a Fifa anunciou que o árbitro Italiano Daniele Orsato comandará o apito na partida que abre Mundial, entre Qatar e Equador, às 13h do próximo domingo (20). Orsato, de 46 anos de idade, é um dos juízes mais experientes do futebol italiano e é presença constante nos principais torneios da Europa. Como principal partida na carreira até aqui, o italiano apitou a final da Liga dos Campeões da temporada 19/20, entre Bayern de Munique e PSG, vencida pelo time bávaro por 1 a 0.

Durante a Copa de 2018, Orsato foi selecionado pela Fifa para ficar no VAR. O italiano comandou a cabine de vídeo na derrota do Brasil para a Bélgica por 2 a 1 pelas quartas de final, além da final entre França e Croácia, que deu o segundo mundial aos franceses.

Orsato, que completa 47 anos na próxima terça-feira (23), já revelou que queria ser eletricista na infância, uma vez que tinha a curiosidade em saber como as lâmpadas acendiam e apagavam. Concluído o curso técnico na área, ingressou na escola de árbitros da Federação Italiana. Ele fez sua estreia na Série A em 17 de dezembro de 2006 num Atalanta e Siena, uma partida que terminou em 1 a 1. Quase 16 anos depois, ele estará em campo na Copa do Mundo. Ele representará a Itália, que pela segunda edição consecutiva não se classificou.

Outro fato curioso sobre o juiz é que ele foi o primeiro da sua categoria a ser entrevistado ao vivo pela TV italiana, com autorização do presidente da federação do país, e logo de cara assumiu um erro no clássico entre Inter de Milão e Juventus, em 2018: em uma entrada dura de Pjanic, o árbitro não assinalou falta, que seria o segundo amarelo do meio-campista bósnio, e consequentemente a sua expulsão.

"É certamente um erro, percebi imediatamente vendo a TV. Eu vi de forma diferente, foi um carrinho voador e julguei mal. E o VAR não conseguiu intervir, então o erro permanece. Devemos pensar que a tecnologia não elimina todos os erros. Acho que o VAR está a funcionar bem", disse Orsato à emissora RAI Italia.

Outro episódio do árbitro envolveu o astro Cristiano Ronaldo, quando defendia a Juventus: ao pedir um gol que teria ultrapassado a linha por centímetros, o português chegou próximo ao árbitro e tentou espiar seu relógio, que tinha a tecnologia de apontar se a bola de fato entrou.

"Ele me disse que a bola tinha entrado e eu respondi que o relógio não tinha indicado isso para mim. Isso é tudo, ele perguntou: 'Posso ver como o relógio funciona?', completou.