RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Os pilotos foram à pista pela última vez na temporada. Na manhã deste sábado (19), Sergio Pérez fez o melhor tempo no circuito Yas Marina, de Abu Dhabi. A Red Bull dominou o treino livre 3, ficando também com o segundo lugar com Max Verstappen. Lewis Hamilton e George Russell, da Mercedes, vieram em seguida.

Já declarado campeão, Verstappen só foi para a pista na meia hora final do treino e abriu a primeira volta com o terceiro melhor tempo. Depois, melhorou, mas ficou atrás do companheiro. O holandês ficou com 1m25s134 e foi avisado pelo engenheiro da equipe que teria sido pego por limites de pista nas curvas 5 e 16. Já Pérez terminou com 1m24s982, o primeiro no fim de semana a registrar tempos melhores que 1m25.

Depois das dobradinhas da Red Bull e da Mercedes, Lando Norris ficou em quinto. Na Ferrari, más notícias. Leclerc voltou aos boxes dizendo que o cenário "não está bom" e que os pneus macios ficam ruins "após quatro curvas". Ele e Sainz ficaram em sexto e sétimo, respectivamente.

BANDEIRA VERMELHA

Faltando pouco mais de 30 minutos para o fim do TL3, Pierre Gasly teve problemas e perdeu pedaços de sua AlphaTauri após passar na zebra e o treino teve bandeira vermelha. Depois de cerca de cinco minutos a pista foi liberada. No meio disso, Lando Norris "dedurou" Hamilton, dizendo que o inglês ultrapassou uma Haas sob bandeira vermelha. A direção de prova informou que incidente será investigado após a sessão.

No primeiro treino, Lewis Hamilton, da Mercedes, foi o dono da volta mais rápida no circuito Yas Marina, com 1min26sg633. George Russell foi o segundo, Leclerc o terceiro e Perez o quarto. Já na segunda ida às pistas, Max Verstappen, da Red Bull, liderou com uma volta de 1min25seg146. Russell ficou novamente em segundo e Leclerc em terceiro.

Como o piloto holandês Max Verstappen foi campeão de forma antecipada, a grande disputa do final semana é pelo vice-campeonato. Charles Leclerc, da Ferrari, e Sergio Pérez, da Red Bull, estão empatados na segunda colocação, com 290 pontos cada um.