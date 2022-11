SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção do Uruguai é mais uma a desembarcar no Qatar para a disputa da Copa do Mundo 2022, que começa neste domingo (20) com o duelo entre o time anfitrião e o Equador, no estádio Al Bayt, em Al Khor, às 13h (de Brasília).

O Uruguai é a 28ª seleção a chegar ao país-sede da Copa. Agora, resta o desembarque de apenas três times, que tem chegadas previstas para ainda este sábado (19): Brasil, Sérvia e Camarões, todos eles presentes no grupo G.

Os comandados de Tite passaram a semana em Turim, na Itália, e desembarcam em Doha ainda neste sábado, no período da noite.

A estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo do Qatar acontece na próxima quinta-feira, dia 24, contra a Sérvia, às 16h, no Lusail Stadium.

O time de Tite ainda entra em campo nos dias 28 de novembro, contra a Suíça, às 13h, no Stadium 974, e 2 de dezembro, diante de Camarões, às 16h, novamente no Lusail Stadium.