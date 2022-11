SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Presidente eleito, Lula está confiante que a seleção brasileira conquistará sua sexta Copa do Mundo. Em sua conta no Twitter, o político disse que 'chegou a hora' e também fez comentários a respeito das outras equipes que vão disputar a competição no Qatar a partir deste domingo (20).

"Depois de 20 anos, acho que chegou a hora do Brasil voltar a ser campeão do mundo. As outras seleções não estão bem. O Cristiano Ronaldo já não joga como jogava antes. Então, estou muito esperançoso", escreveu Lula.

Nesta sexta-feira (18), Lula esteve em Portugal, onde se reuniu com o presidente do país, Marcelo Rebelo. Em um dos tópicos da conversa, ambos falaram sobre a escolha do Qatar como país sede para esta edição da Copa do Mundo. Na visão do brasileiro, não é hora para julgamentos.

"Eu não sei qual foi o critério para o Qatar ser escolhido. De qualquer forma, não cabe a nós julgar o critério. Já foi escolhido, já está decidido [...] As seleções já estão convocadas, já estão treinando. O que queremos é que os jogadores joguem bem para dar um espetáculo para todos nós", afirmou.

A caminhada para a seleção brasileira conquistar o seu sexto título mundial começa na próxima quinta-feira (24). Os comandados de Tite enfrentam a Sérvia, às 16h (de Brasília). Na fase de grupos, o Brasil ainda encara Suíça e Camarões.

