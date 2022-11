SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na mira do Emelec, Bryan Angulo está otimista e apareceu nas redes sociais com o cabelo azul, das cores do clube equatoriano. O estafe do atacante aguarda pela liberação do Santos.

Os empresários do centroavante buscam acordo para a rescisão do contrato, válido até 30 de junho de 2023. Entre vencimentos, comissão e luvas, Angulo custa R$ 500 mil por mês. O Emelec não pretende abrir os cofres para comprá-lo.

Pelo que o UOL Esporte apurou, o presidente Andres Rueda cogita a liberação de graça, mas desde que não precise pagar mais nada entre luvas ao atleta e comissão aos empresários. A negociação está em andamento.

O estafe de Angulo afirma que trouxe propostas ao Santos no meio do ano, mas o clube vetou. O time alvinegro, em contrapartida, diz que foram apenas sondagens para emprestá-lo dividindo os salários.

Angulo fez cinco gols e deu uma assistência em 24 jogos na temporada. Ex-Cruz Azul (MEX), ele atuou pela última vez em 5 de outubro e terminou o Campeonato Brasileiro fora até do banco de reservas.