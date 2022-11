DOHA, QATAR (UOL/FOLHAPRESS) - A sorte parece não estar do lado da França nesta Copa do Mundo. Após perder jogadores importantes por lesão, o astro do Real Madrid e eleito melhor jogador do mundo, Karim Benzema, saiu machucado em seu primeiro treino junto com os demais jogadores da seleção francesa no início da tarde deste sábado (19). De acordo com a imprensa do país, ele está fora da estreia, contra a Austrália, e a chance de corte não está descartada.

O treino da França deste sábado teve apenas 15 minutos abertos aos jornalistas, somente durante o aquecimento dos jogadores, em atividade que se iniciou por volta de 19h de Doha, como já estava previsto. E Benzema aparentava estar bem, descontraindo com o restante dos jogadores, sorrindo e correndo, sem demonstrar lesão ou desconforto.

Youssouf Fofana e Disansi, do Monaco, deram coletiva de imprensa antes da atividade, sem que nada de anormal fosse constatado, inclusive conversando por uma hora com os jornalistas franceses, que compareceram em peso. Após o fechamento do treino, a reportagem presenciou um repórter estrangeiro tentando retornar apenas para buscar um carregador, mas não foi possível sequer entrar no gramado ou na sala de imprensa.

A atividade durou cerca de 2 horas no estádio do Al Sadd, no centro de Doha, onde a equipe francesa está treinando diariamente.

A reportagem procurou a assessoria de imprensa da federação francesa, que visualizou a mensagem questionando sobre a situação de Benzema e não respondeu. Caso o centroavante seja cortado, o técnico Didier Deschamps pode convocar um substituto até segunda-feira (21), 24 horas antes da estreia, segundo as regras da Fifa.

O atacante passará por exames ainda neste sábado para determinar um diagnóstico mais preciso. Mas sua lesão é muscular, o que deixa uma grande dúvida sobre o resto da competição.

Sem Benzema, Deschamps armou a França com três atacantes no treino de hoje: Kylian Mbappé pela esquerda, Ousmane Dembélé na direita e Olivier Giroud no lugar do astro merengue.

Os atuais campeões do torneio já perderam Kimpembé e Christopher Nkunku, além de nomes como Paul Pogba e Kanté, e o goleiro Mike Maignan.