BELO HORIZONTE, MG (UO/FOLHAPRESS) - Desta vez a diretoria do Atlético-MG agiu rápido após a saída de Cuca e não ficou nem uma semana sem treinador. O Galo acertou neste sábado a contratação do argentino Eduardo Coudet, de 48, que recentemente foi demitido do Celta de Vigo, da Espanha.

Coudet chega ao Atlético-MG com o desafio de comandar o time na temporada de estreia da Arena MRV. O argentino já trabalhou no futebol brasileiro, quando dirgiu o Internacional. Na mesma época em que o clube gaúcho tinha Rodrigo Caetano como dirigente. Aliás, o diretor de futebol do Galo foi um dos motivos para Coudet aceitar a oferta alvinegra.

Caetano foi até Buenos Aires, neste sábado, para acertar os detalhes finais. O contrato de Eduardo Coudet com o Atlético será válido até o fim de 2024.