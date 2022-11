SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Karim Benzema, eleito melhor jogador do mundo na temporada passada, está oficialmente fora da Copa de 2022. A seleção francesa confirmou a informação em suas redes sociais na noite deste sábado (19). O atacante do Real Madrid sofreu uma lesão no quadríceps da coxa esquerda.

Benzema será mais uma baixa de peso para o técnico Didier Deschamps, que tem visto a seleção da França ser esfacelada por lesões. Antes, o zagueiro Presnel Kimpembe e o meia Christopher Nkunku já haviam sido cortados. Ngolo Kanté e Paul Pogba, estrelas do título de 2018, nem foram convocados, também devido a lesões.

"Na minha vida eu nunca desisto, mas esta noite eu tenho que pensar no time, como sempre faço. Por isso, a razão me diz para deixar o meu lugar para alguém que possa ajudar o time a fazer uma grande Copa do Mundo. Obrigado por todas as mensagens de apoio", disse Benzema em sua conta no Instagram.

"Toda a equipe compartilha a tristeza de Karim e deseja-lhe uma rápida recuperação", escreveu a Federação Francesa de Futebol em sua conta no Twitter. Em nota oficial, a FFF informou que Benzema passou por uma ressonância magnética que constatou a lesão no reto femoral. O prazo de recuperação previsto é de três semanas.

"Estou extremamente triste por Karim, que fez desta Copa do Mundo um grande objetivo. Apesar deste novo golpe para a seleção francesa, tenho total confiança no meu grupo. Faremos de tudo para cumprir o enorme desafio que nos espera", disse Deschamps.

A presença de Benzema era um dos grandes atrativos para a campanha da França, campeã mundial de 2018, no Qatar. O atacante não participou daquela campanha porque estava afastado da seleção, devido a uma acusação de chantagem que envolvia amigos dele e o ex-companheiro de seleção Mathieu Valbuena. O jogador do Real Madrid voltou à seleção apenas em 2021. Nos últimos meses, a grande expectativa em torno da seleção francesa era pela dupla entre Benzema e Kylian Mbappé, astro do PSG e camisa 10 da equipe atual campeã.