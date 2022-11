DOHA, QATAR (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF tem atuado para blindar jogadores e comissão técnica da seleção brasileira do assunto que tem tomado o noticiário nos últimos dias: a sucessão do técnico Tite, que já decidiu que deixará o comando após a Copa do Mundo do Qatar 2022.

Na tarde deste domingo (20), o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, garantiu que o tema não entra no CT do Brasil em Doha, no Qatar. Segundo o cartola, o foco é apenas o futebol.

"[O sucessor de Tite] Não tem tomado. Todo assunto é futebol. Comissão técnica, Tite, atletas focados no futebol. Esse assunto não entra na seleção. Já falei antes desse assunto e vou repetir pela quadragésima vez, a gente só fala a partir de janeiro desse assunto. Só a partir de janeiro", afirmou.

As especulações aumentaram nos últimos dias. Nomes antigos, como Pep Guardiola e Dorival Jr, voltaram a ser citados e até de quem já esteve à frente da seleção, como Mano Menezes. O assunto tomou grandes dimensões e fez a CBF se manifestar de maneira oficial para negar qualquer contato com técnicos neste momento.

"O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, informa que, desde a data que assumiu o cargo, jamais tratou com qualquer dirigente do futebol do futuro comando técnico da seleção brasileira após a Copa do Mundo. Rodrigues afirma que nunca conversou sobre a questão com qualquer vice-presidente da entidade, presidente de federação, dirigente de clube ou familiar. O presidente reitera que a entidade está focada 100% na conquista do hexacampeonato, sob o comando do técnico Tite", afirmou a entidade em nota.

O Brasil foi a última seleção a chegar ao Qatar, na noite deste sábado (19). A seleção já está instalada no Westin Doha Hotel e realizou na manhã de hoje o primeiro treinamento no país da Copa. Os comandados de Tite treinam no estádio Grand Hamad, a 4 km de distância do local onde estão hospedados. Segundo o presidente da CBF, o clima é bom.

"Ambiente excelente da seleção, comissão e atletas, satisfeitos com toda estrutura no CT e hotel. Agora é aprimoramento do trabalho que o Tite vem realizando há tantos anos e esperamos que possamos ter sucesso", disse.

A seleção brasileira estreia na Copa do Mundo do Qatar 2022 nesta quinta-feira (24), às 16h (de Brasília), contra a Sérvia.