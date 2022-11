SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Considerado um dos principais influencers do Qatar, Ghanim Al Muftah tem três milhões de inscritos no YouTube, e foi um dos participantes convidados para a abertura da Copa do Mundo de 2022, no Estádio Al Bayt.

Nascido em 2002, Al Muftah tem Síndrome de Regressão Caudal (SRC), uma má formação congênita na co0luna vertebral que atrofia e impede o desenvolvimento da parte inferior dos membros. Isso fez com que apenas metade do corpo -a parte de cima. O qatari participou da cerimônia ao lado do ator Morgan Freeman e emocionou o público presente.

"Sou bem-vindo?", pergunta Al Muftah, em cena durante a abertura, prontamente respondido por Freeman: "Todos são bem-vindos. Esse é um convite para todo o mundo".

Aos 20 anos, sua rara síndrome não é um impeditivo. Um dos embaixadores da Fifa no Mundial e uma das mais famosas personalidades do país, se tornando uma inspiração para as pessoas, Al Muftah cursa ciências políticas e pretende se tornar embaixador. Outro objetivo dele é participar dos próximos Jogos Paraolímpicos nas modalidades de natação, skate ou escalada.

"Em vez de permitir que a condição atrapalhasse sua vida, ele aprendeu a superar os obstáculos com positividade e liderança, é isso que o torna um personagem excepcional e inspirador", contam parentes de Al Muftah em entrevista ao jornal 'El Debate'.