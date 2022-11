SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O torcedor que esperava um nome de peso foi surpreendido na manhã deste domingo (20), quando o Corinthians anunciou oficialmente Fernando Lázaro como técnico para a próxima temporada. Aos 41 anos, ele assume seu primeiro trabalho como treinador efetivo.

"Chegou a hora. Quero em primeiro lugar agradecer à direção pela confiança no meu trabalho. Por mais de vinte anos no departamento profissional, fui fazendo a minha caminhada, passo a passo, para me sentir preparado para assumir este desafio. Também por mais de vinte anos do outro lado [o do torcedor], sei muito bem o peso desta camisa. Sei o que é ser Corinthians. É uma grande honra e um grande desafio assumido para 2023. Com muito trabalho, vamos buscar muitas conquistas. Estamos juntos, e vai, Corinthians!", disse o novo técnico em vídeo publicado pelo clube.

Lázaro é filho do ex-lateral Zé Maria, um dos maiores ídolos do Corinthians. Ele passou quase metade de sua vida no clube, em duas passagens: a primeira durou 17 anos, entre 1999 e 2016, e a segunda está em curso desde janeiro do ano passado.

Ele já passou por diversas áreas técnicas dentro do Corinthians. Foi analista de desempenho e gestor do CIFUT (Centro de Inteligência do Futebol), além de auxiliar técnico.

Entre as duas passagens pelo Corinthians, Fernando Lázaro serviu à seleção brasileira sob comando de Tite. Os dois já haviam trabalhado juntos no clube, com títulos marcantes como a Libertadores e o Mundial de 2012 e o Brasileirão de 2015, e em seguida o treinador o levou à seleção.

Com a CBF, Lázaro foi à Copa do Mundo na Rússia, à Copa América de 2019 e neste ano foi novamente "convocado" por Tite para ser um dos observadores técnicos no Qatar, de olho em possíveis adversários da seleção brasileira. Ele passou a última semana em Turim, na Itália, onde a seleção fez treinos de preparação, mas teve que voltar ao Brasil para fechar com o Corinthians. Ele agora foca no planejamento do time para 2023.

O Corinthians informa que Fernando Lázaro será apresentado oficialmente no próximo dia 14, data do retorno do elenco aos treinos.

SETE JOGOS COMO TREINADOR

Lázaro já comandou o Corinthians em sete partidas, em duas passagens como interino, após as demissões de Vagner Mancini e Sylvinho. Ao todo foram sete jogos, com seis vitórias e um empate no curto currículo. Foi ele quem entregou o time a Vítor Pereira, durante o Paulistão deste ano.

O novo treinador é muito querido internamente no clube, sendo visto como nome ideal neste momento por já conhecer muito bem o elenco e as características do futebol brasileiro. No anúncio oficial, o Corinthians explica que Lázaro "participou ativamente de todo o planejamento para a próxima temporada".

Anunciado, Fernando Lázaro é mais um nome na lista de técnicos "lançados" pelo Corinthians, que já tinha Oswaldo de Oliveira, Fábio Carille e Osmar Loss.

Ele surge como nome surpreendente após o Corinthians ter conversado com o português Bruno Lage e monitorado o argentino Juan Pablo Vojvoda, que ficou no Fortaleza. Ainda assim, o clube diz publicamente que "nenhum outro nome foi cogitado".