SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ídolo e tetracampeão mundial com a seleção brasileira (como jogador, treinador e coordenador técnico), Zagallo declarou sua torcida para o Brasil na Copa do Mundo de 2022. Em entrevista feita à Rede Globo, o ex-jogador e treinador "abriu o coração" e mandou um recado acalorado aos torcedores.

"Eu estou em um momento, estou à distância deles (dos jogadores), mas meu coração e minha mente estão pertinhos", iniciou Zagallo.

"Ninguém está me vendo, mas estou entrando dentro de campo", completou.

Além de Zagallo, várias personalidades do mundo da bola participaram do conteúdo, como Carlos Parreira, Cafu e Ronaldo Fenômeno. Além de Tite e Neymar, que estão no Qatar para a disputa do Mundial.