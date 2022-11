SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Estrela de Senegal, o atacante Sadio Mané, do Bayern de Munique, se pronunciou após ser cortado da Copa do Mundo do Qatar por causa de uma lesão na fíbula da perna direita.

Na postagem nas redes sociais, Mané prestou apoio à seleção senegalesa e informou que sua cirurgia foi um sucesso.

"Muitos de vocês enviaram mensagens de apoio após a minha lesão. Graças a Deus a cirurgia que fiz no meio da semana deu certo. Quero aproveitar esta oportunidade para agradecer e mostrar o meu apreço a todos vocês. Nesta segunda-feira, nosso querido país disputará a Copa do Mundo. Tenho certeza que os Lions vão transcender e abordar cada jogo como uma verdadeira final", começou o craque.

"Também estou convencido de que todos os senegaleses estarão à frente da televisão para apoiar e incentivar a nossa valorosa seleção. Como todos os torcedores, estou convencido de que os meus companheiros de equipe lutarão como um só homem e como estão habituados a fazer para honrar o nosso querido Senegal. Viva o Senegal! Força", finalizou Mané.

Senegal está no Grupo A da Copa, ao lado de Qatar, Equador e Holanda. A estreia é amanhã (21), às 13h (de Brasília), contra os holandeses.