SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Conforme anunciado previamente em coletiva de imprensa pelo técnico Gareth Southgate, os jogadores da seleção da Inglaterra se ajoelharam antes do apito inicial na partida de estreia contra o Irã, nesta segunda-feira (21), na Copa do Mundo do Qatar.

Os jogadores se ajoelharam como forma de protesto ao assassinato sofrido por George Floyd, sufocado por um policial nos Estados Unidos, em maio de 2020. O gesto é uma manifestação antirracista que se tornou um marco no Campeonato Inglês, sendo feito pelos atletas antes dos jogos desde então.

"Discutimos sobre ajoelhar, e chegamos à conclusão que devemos fazer isso. É o que acreditamos como time, e temos feito isso por muito tempo", disse Southgate, que enxerga uma mensagem importante e que deve ser transmitida para todos.

Vale pontuar que a Inglaterra foi uma das sete seleções que não aderiram o uso da braçadeira com cores do arco-íris, temendo uma punição da Fifa, que vetou a utilização da peça.

Inicialmente, o gesto fazia parte da campanha "No Room For Racism" (sem espaço para o racismo, em tradução). O acordo partiu de uma iniciativa dos 20 capitães dos clubes participantes da Premier League na temporada 2020.

A seleção inglesa deve se ajoelhar antes do início de todas as partidas do Mundial. Pelo Grupo B, a equipe ainda encara os Estados Unidos e o País de Gales, na segunda e terceira rodada, respectivamente, pela primeira fase.

"Desejamos que todos percebam que inclusão é muito importante", finalizou o treinador.