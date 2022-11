SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A França ainda não estreou na Copa do Mundo do Qatar, mas já pensa no futuro. De acordo com informações do jornal espanhol Mundo Deportivo, Zinédine Zidane tem princípio de acordo firmado para ser o próximo técnico da seleção francesa.

O ex-treinador do Real Madrid é o provável substituto para Didier Deschamps, que está no cargo desde 2012. Durante os 10 anos no comando da França, o técnico tem um título de Copa do Mundo e irá buscar o bicampeonato no Qatar.

Segundo o Mundo Deportivo, o acordo de Zidane com a Federação Francesa será assinado em janeiro de 2023, após o término do Mundial. Por enquanto, é "praticamente total" a certeza que ele será o próximo técnico da seleção. O treinador levará David Bettoni, assistente durante seus anos no Real Madrid, para a comissão.

Dirigir a seleção francesa é o grande sonho de Zidane em sua carreira. O jornal informa que a possibilidade de assumir os Bleus foi a principal razão para ele recusar o PSG, antes do início da temporada 2022/23.

Zidane está sem emprego desde junho de 2021, quando deixou o Real Madrid. Em suas duas passagens como treinador do clube merengue, o francês conquistou três Ligas dos Campeões, dois Campeonatos Espanhóis, dois Mundiais de Clubes, duas Supercopas da Europa e duas Supercopas da Espanha.