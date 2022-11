SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Inglaterra venceu o Irã com facilidade no segundo dia de Copa do Mundo, que rolou nesta segunda-feira (21) às 10h. Mas o placar não foi suficiente para animar os quatro ingleses que assistiam à partida na Arena Renaissance, espaço criado pelo hotel de mesmo nome, no Jardim Paulista, no centro novo de São Paulo.

A turma mais parecia assistir a uma pelada qualquer. Quem vibrou pela Inglaterra foi a brasileira Laura, que batia palmas e celebrava as jogadas. O dia e o horário (úteis) não favoreceram o público que queria acompanhar a partida de uma das seleções mais tradicionais do futebol. Ainda assim, a Arena continuará aberta durante todos os jogos da Copa, e vai oferecer caipirinhas e comidas típicas brasileiras aos torcedores -que vão desde o feijão tropeiro (R$ 45), a espetinhos com vinagrete (R$ 40) e coxinha (R$ 30 a porção com cinco unidades).

O espaço foi preenchido por um gramado sintético e mesinhas de madeira. Tem, ainda, uma arquibancada com almofadas, todos de frente para o telão grande em que as partidas são transmitidas. A entrada é gratuita, com exceção dos dias de jogos da seleção brasileira, em que assistir à partida do espaço custa R$ 30. Para a estreia da seleção, na quinta-feira (24), os ingressos estão esgotados.

O médico Rodrigo Tavares veio de Catanduva, no interior de São Paulo, para acompanhar a esposa num procedimento de saúde. Apaixonado por Copa do Mundo, assistiu à abertura do mundial no Museu do Futebol. Contou que pretende assistir a todas as partidas da semana. "Adoro futebol e torço muito pelo Brasil. Engraçado ver os ingleses, eles são mais comedidos que nós".

Os ingleses que estavam na arena não quiseram falar com a reportagem. Em vez de caipirinha ou cerveja, saíram no intervalo do jogo e foram até uma cafeteira nos arredores. Voltaram com um café com leite gelado. Por causa do sol forte, dois deles arriaram guarda-chuvas em cima da cabeça e armaram uma sombrinha.

O galês Warren está em São Paulo por quatro dias acompanhando um amigo que trabalha como comissário de bordo. Apesar de não torcer para a Inglaterra originalmente, nesta Copa, vai ser inglês desde criancinha. "Acho que vai ser 5 a 1 para a Inglaterra", palpitou. Quase. A Inglaterra goleou o Irã por 6 a 2.

Uma das favoritas ao título, a seleção inglesa deu um recado aos rivais em sua estreia: vem forte na Copa do Mundo do Qatar. Semifinalista em 2018 na Rússia, o time não deu qualquer chance à zebra e passeou em sua estreia diante do Irã, no estádio Khalifa International, em Doha. O resultado veio tipo passeio, com direito a três gols em dez minutos no primeiro tempo.