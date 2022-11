SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No primeiro desafio da Inglaterra na Copa do Mundo, diante do Irã, nesta segunda-feira (21), os torcedores ingleses marcaram presença no Estádio Internacional Khalifa, e realizaram uma alteração ao entoar o hino britânico devido a morte da Rainha Elizabeth II, ocorrida no mês de agosto.

Os ingleses trocaram o "God save the Queen (Deus salve a Rainha) por "God save the King" (Deus salve o Rei), agora que o antigo Príncipe de Gales, Charles III, sucedeu sua mãe Elizabeth II no trono da família real do Reino Unido.

É a primeira vez que os ingleses fizeram uma alteração no tradicional canto desde 1952, quando a monarca tomou posse.

Além da alteração no hino, todas as cédulas da libra esterlina, moeda oficial que circula no país, que continham a foto de Elizabeth II, terão que ser alteradas pela foto de Charles III.