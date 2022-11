SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Permitir que o goleiro do Irã continuasse em campo contra a Inglaterra depois de um forte choque na cabeça foi uma 'desgraça total', segundo a Headway Foundation, uma instituição especializada na reabilitação de pessoas com lesões cerebrais. O lance aconteceu no começo da goleada de 6 a 2 dos ingleses na partida de abertura do grupo B da Copa do Mundo, disputada nesta segunda-feira (21), em Doha, no Qatar.

Após cruzamento da Inglaterra pela direita aos 8min de jogo, o goleiro Beiranvand saiu do gol para tentar cortar a bola, mas acabou batendo cabeça com cabeça com o zagueiro do próprio time, Majid Hosseini, e ficou caído no gramado.

Ele teve um sangramento no nariz e foi atendido dentro de campo. A partida ficou mais de oito minutos paralisada para o atendimento do goleiro.

Mesmo aparentemente desorientado, Beiranvand trocou a camisa suja de sangue e foi autorizado a continuar em campo. Mas menos de um minuto depois, ao tentar cobrar um tiro de meta, ele voltou a se sentir mal e acabou substituído. Aos 20 minutos, ele deu lugar a Hossein Hosseini.

A transmissão oficial da Fifa afirmou durante o anúncio da substituição que a suspeita da lesão era uma concussão cerebral.

Luke Griggs, executivo-chefe interino da Headway, fez duras críticas ao que se viu em campo."É uma vergonha absoluta que o goleiro iraniano Alireza Beiranvand tenha sido autorizado a permanecer em campo", disse em comunicado. "Não deveria ter ficado nem um segundo, quanto mais um minuto. Ele estava claramente aflito e incapaz de continuar. Este pareceu ser um caso de decisão tomada pelo jogador, e não pela equipe médica", complementou.

"Este foi o primeiro teste do protocolo de concussão da Copa do Mundo da Fifa e foi uma falha lamentável", finalizou Luke.

Baseados nos protocolos de concussão da Fifa, os médicos das seleções têm a responsabilidade final de decidir se um jogador está apto ou não para seguir em uma partida.